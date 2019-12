Diese Nachricht dürfte die Fans von Queen of Drags zum Jubeln bringen! Schon kommende Woche findet die finale Folge des beliebten Casting-Formats statt: Ein letztes Mal müssen sich die Künstlerinnen vor Heidi Klum (46), Conchita Wurst (31) und Bill Kaulitz (30) beweisen. Doch die Bewunderer der Performerinnen müssen danach nicht ganz auf ihre Travestie-Lieblinge verzichten: Die "Queen of Drags"-Königinnen treten anschließend bei riesigen Liveshows in Berlin auf!

In einer Pressemeldung kündigte ProSieben am Freitagmorgen an, die Performances der Entertainerinnen auf die ganz große Bühne bringen zu wollen: "Die zehn Dragqueens aus 'Queen of Drags' sind fantastische Künstler und leisten einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Mit unseren 'Live on Stage'-Shows verlängern wir nun das großartige TV-Format und machen die Marke 'Queen of Drags' für ihre Fans on the ground erlebbar", erklärte Katharina Frömsdorf, Geschäftsführung SevenOne AdFactory. Die Live-Spektakel sollen vom 24. bis 26. Januar um jeweils 20 Uhr im Berliner Metropol-Theater stattfinden. Juror Bill ist jetzt schon ganz aufgeregt: "Jeder, der einmal eine Drag-Show gesehen hat, weiß, wie besonders und einzigartig diese Shows sind!"

Doch nicht nur die Juroren und Fans freuen sich auf die pompösen Performances im Januar: Auch die Drags selbst dürften begeistert sein. Schließlich bekommen Katy Bähm (26), Bambi Mercury (32), Samantha Gold und ihre weiteren ausgeschiedenen Konkurrentinnen noch einmal die Möglichkeit, zu glänzen. Auch die Finalistinnen Vava Vilde (30), Aria Addams (22) und Yonce Banks werden auftreten.

ProSieben/ Martin Ehleben Die "Queen of Drags"-Jury

© ProSieben/Martin Ehleben Katy Bähm in der dritten Folge von "Queen of Drags"

© ProSieben / Martin Ehleben Der Cast und die Jury von "Queen of Drags"

