Heißes Lippenbekenntnis von Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (30) – und das mitten in Beverly Hills! Anfang August gaben sich das Model und der Tokio Hotel-Gitarrist ganz romantisch auf einer Jacht vor der Urlaubsinsel Capri das Jawort. Nicht erst seitdem erwischen Paparazzi die beiden regelmäßig beim Zärtlichkeiten-Austausch. Heidi selbst gewährt ihren Fans ebenfalls Einblicke in ihren gemeinsamen Alltag. Dass sie am vergangenen Donnerstag wieder beim Knutschen erwischt wurden, dürfte die beiden also wenig stören!

Wie Daily Mail berichtete, waren die Vierfach-Mama und ihr Ehemann Ende der Woche zunächst gemeinsam beim Lunch beim Edel-Italiener E. Baldi. Hinterher schlenderten sie durch Los Angeles und konnten dabei weder die Finger, noch die Lippen voneinander lassen. Die anwesenden Fotografen lichteten die beiden dabei ab, wie sie sich lange umarmen und verliebte Küsse austauschen. Sie war dabei stylisch unterwegs und trug einen weißen Mantel, Dreiviertel-Jeans und dazu schwarze Stiefeletten. Er entschied sich für einen legeren Look und trug Sneaker zu einem grauen Sweatshirt und Baggypants.

Auch wenn in Kalifornien diesen Winter noch durchschnittlich 20 Grad herrschen: Heidi und ihr Gatte sind schon in Weihnachtsstimmung. Anfang der Woche schmückte der Musiker einen Christbaum – und zwar stilecht in einem Pulli, auf dem seine Liebste draufgedruckt war. Der Germany's next Topmodel-Chefjurorin scheint das gefallen zu haben, immerhin filmte sie ihn beim Weihnachtsbrauch und lud die Clips in ihrer Instagram-Story hoch.

Backgrid / ActionPress Heidi Klum und Tom Kaulitz im Dezember 2019

Anzeige

Perez / X17online.com / ActionPress Tom Kaulitz und Heidi Klum in Beverly Hills

Anzeige

SIPA PRESS / Action Press Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de