Beim stylischen Dinner-Date von Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (30) darf auch eines ihrer Haustiere nicht fehlen! Derzeit ist die TV-Moderatorin bei Queen of Drags zu sehen – und dreht für die Show in Sachen Make-up ordentlich auf. Privat zeigt sich die Laufstegschönheit dagegen legerer. Am vergangenen Donnerstag wurde die Vierfach-Mama mit ihrem Ehemann in Los Angeles gesichtet: Das Paar war äußerst lässig unterwegs und turtelte dieses Mal mit farblich abgestimmter, tierischer Begleitung!

Paparazzi erwischten die 46-Jährige und den Tokio Hotel-Gitarristen auf dem Weg zu einem Restaurant in der kalifornischen Metropole. Dabei trug die Blondine einen weißen Strickpulli mit schwarzen Akzenten zu einer Skinny-Jeans sowie Ankle-Boots und rundete den Look mit offenen Haaren und einer Sonnenbrille ab. Tom, an den sie sich immer wieder anschmiegte, trug ein Harley-Davidson-Shirt zu einer schwarzen Stoffhose. Seine langen Haare hatte er zu einem Knoten zusammengebunden. Ihr Vierbeiner namens Capper ließ sich von dem Fotografen-Trubel um sich herum nicht stören – neugierig lief er neben beiden her.

Dass die Model-Mama in engen Hosen zeigen kann, was sie hat, bewies sie bereits in dieser Woche: Nur mit einer Jeans und High Heels bekleidet, zeigte sich Heidi bei einem Fitting. Neben ihrer knackigen Kehrseite zeigte sie ihren knapp sieben Millionen Followern auch noch einen scharfen Side-Boob.

Backgrid / ActionPress Heidi Klum, Tom Kaulitz und Hund Capper in Los Angeles

Backgrid / ActionPress Tom Kaulitz mit seinem Hund Capper

Backgrid / ActionPress Heidi Klum im November 2019

