Wie lautet ihr Beziehungsgeheimnis? Denn in der Ehe von Samantha und Serkan läuft es aktuell mehr als rund: Nach einem holprigen Start bei ihrem Jawort bei Hochzeit auf den ersten Blick, lief es in ihren Flitterwochen besser. Während ihres Honeymoons in Hongkong wirkten sie regelrecht vernarrt ineinander – dieser Liebeskurs hielt auch an, als sie sich in ihrer jeweiligen Heimat besuchten. Gegenüber Promiflash verrieten die Turteltauben nun, warum ihre Ehe aktuell so gut klappt!

"Wir waren und sind einfach so wie wir sind", sagten sie im Interview. Sie hätten sich nie verstellt, etwas gespielt oder sich durch die Euphorie etwas vorgelogen, betonten sie zusätzlich. "Ja, unser Anfang war holprig. Serkan kam total ins Schwitzen, als ich gezögert hatte. Aber ich habe die richtige Entscheidung getroffen und wir sind glücklich miteinander", erzählte Samantha. Gleichzeitig gab sie zu bedenken, dass vielleicht auch gerade der holprige Start ihr Erfolgsrezept sei.

Alles in allem zogen sie nach ihrer Teilnahme bei "Hochzeit auf den ersten Blick" ein positives Fazit: "Aus Wissenschaft kann Liebe werden, auch wenn es manchmal etwas länger dauert. Eines darf man nicht unterschätzen: die harte Arbeit an der Beziehung und sich die Zeit zu nehmen, den anderen kennenzulernen." Man müsse dem Experiment eine Chance geben und den Experten und ihren Analysen vertrauen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

Christoph Assmann / Sat.1 Samantha und Serkan bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick, 2019

Sat.1 / Christoph Assmann Samantha und Serkan in der sechsten Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 / Christoph Assmann Samantha und Serkan in "Hochzeit auf den ersten Blick"

