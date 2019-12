Christin Kaeber kann die Geburt kaum mehr erwarten. Die schöne Reality-TV-Bekanntheit ist aktuell mit ihrem ersten Kind schwanger. Die Polizeibeamtin liebt es, ihren Followern fast täglich ein Update zu ihrer Schwangerschaft zu geben. Ihr Baby macht sich nicht nur durch den immer größer werdenden Bauch bemerkbar – sondern bewegt sich auch schon richtig viel! Und wie schön sich diese Bewegungen für Christin anfühlen, erklärt sie nun im Netz.

"Ich kann es gar nicht fassen, die Geburt unserer kleinen Maus rückt immer näher. Mit jedem Tag spüre ich, wie kräftig sie mittlerweile geworden ist. Aus kleinen sich im Bauch anfühlenden sanften Bläschen haben sich kräftige Tritte entwickelt", schwärmt die Schwester von Liz Kaeber (27) auf Instagram. Christin findet es einfach unfassbar, dass sie so einen kleinen Menschen unterm Herzen tragen darf. Die Influencerin ist schon jetzt eine absolute Bärenmama – sie will ihre Tochter ein Leben lang beschützen und sie mit guten Werten erziehen.

Lediglich zehn Wochen trennen Christin noch von dem Moment, in dem sie ihren Knirps endlich in die Arme schließen kann – denn sie ist aktuell in der 30. Schwangerschaftswoche. In dieser Zeit macht das Ungeborene enorme Entwicklungssprünge durch. Das Baby ist aktuell ungefähr so groß wie ein Kohlkopf.

