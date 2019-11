Christin Kaeber durchlebt gerade die wohl spannendste Zeit ihres Lebens – die Ex-Survivor-Kandidatin ist zum ersten Mal schwanger! Inzwischen ist die werdende Mama in der 28. Woche und kann sich schon über einen hübschen runden Babybauch freuen. Regelmäßig versorgt sie ihre Fans mit neuen Fotos und Updates zu ihrem Abenteuer. Dabei teilt die Beauty auch die eher merkwürdigen Seiten einer Schwangerschaft mit ihren Followern: Seit Neustem stupst ihr Baby sie von innen an!

Via Instagram schickte Christin ihren Abonnenten jetzt einen kleinen Reisebericht aus dem Mauritius-Urlaub mit ihrem Freund und Baby-Daddy Leons. "Heute Morgen, ich würde es wirklich so bezeichnen, hat unsere Kleine mehrfach gegen meinen Bauch geklopft", schilderte die Schwangere. Daraufhin sei sie sofort hellwach geworden. "Anfänglich dachte ich noch, dass es Leons' Hand sei, die auf meinem Bauch liegt." Doch da täuschte sich Christin. "Aber nein, es war tatsächlich unsere kleine Tochter, die mich mit ihren spitzen Fingern und Fäusten vehement gepikst hat", berichtete die Blondine weiter und ergänzte: "Einerseits schön, aber irgendwie auch etwas erschreckend."

Nach diesem unerwarteten Erlebnis wünscht sich die Schwangere vor allem eins: "Ich hoffe, es waren keine Morsezeichen, mit denen sie uns mitteilen möchte, dass sie es besonders eilig hat." Freut ihr euch, dass Christin so regelmäßig Updates zu ihrer Schwangerschaft ins Netz stellt? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihr Freund Leons

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber auf Mauritius

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber auf Mauritius

