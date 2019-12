Muss Bastian Yotta (43) um sein Leben fürchten? Wochenlang war der einstige Dschungelcamp-Kandidat wie vom Erdboden verschluckt, bis er sich vor wenigen Tagen endlich bei seinen Fans im Netz zurückmeldete. Yotta habe wegen seines Enthüllungsbuches über Hollywood Morddrohungen erhalten und sei deshalb untergetaucht. Doch bei Drohungen soll es nicht geblieben sein: Es sollen sogar konkrete Anschläge auf den Protz-Millionär verübt worden sein.

Im RTL-Interview packte Yotta nun über seine Erlebnisse mit der Hollywood-Mafia aus. Der Grund seien die vielen Frauen, mit denen er über Jahre in seiner Villa in Hollywood gefeiert hatte: "Es gibt Menschen, die meinen, ich müsste die Währung Frauen mit ihnen teilen." Insgesamt fünf Mordanschläge seien deshalb auf ihn verübt worden: "Man hat bei einer extremen Suchfunktion giftige Schlangen gefunden, die in meine Klimaanlage gesetzt wurden." Danach habe man versucht, ihn zu erstechen und zu erschießen.

Eigentlich hatte sich die Situation in den vergangenen Monaten beruhigt. Doch sein Buch habe die Millionäre erneut gegen ihn aufgebracht. Nachdem jemand versucht habe, bei dem 43-Jährigen einzubrechen, sei er deshalb untergetaucht. Jetzt ist sein Buch fertig. Angst vor möglichen Konsequenzen hat Yotta jedoch nicht: "So sehr ich das Leben auch liebe, ich habe mittlerweile eine richtige Scheißegal-Einstellung bekommen. Wenn es morgen vorbei ist, dann war mein Leben immerhin geil!"

Instagram / yotta_university Bastian Yotta, Influencer

Instagram / yotta_life Bastian Yotta, Ex-Dschungelcamper

Splash News Bastian Yotta im Oktober 2016

