Nach Justin Timberlakes (38) öffentlicher Entschuldigung zeigt sich Jessica Biel (37) nun wieder im Netz! Ende September sorgte der Sänger für ziemliche Furore: In einem Video sah man, wie er mit seiner Schauspielkollegin Alisha Wainwright (30) Händchen hielt. Kurze Zeit später entschuldigte der Musiker sich für den Vorfall ganz öffentlich bei seiner Frau – von Jessica selbst gab es bis dato jedoch kein Lebenszeichen in den sozialen Netzwerken. Jetzt postete die Schauspielerin jedoch ein neues Video!

In einem kurzen Instagram-Clip sieht man die 37-Jährige gemeinsam mit drei weiteren Personen bei einem Fototermin für ein Yoga-Unternehmen. Bei dem Shooting wirkt Jessica völlig unbeschwert, und scheint nicht an den Skandal ihres Mannes zu denken: Sie posiert in einem lässigen Jogginganzug und grinst übers ganze Gesicht! Zu dem Post schreibt die Brünette: "Wenn das Team vor der Gaiam-Kamera alles gibt!"

Von dem Video waren nicht bloß Jessicas Fans, sondern auch Justin begeistert: Er kommentierte "Squad" (zu Deutsch: Mannschaft) unter dem Beitrag und fügte einen Herzchen-Emoji hinzu. Glaubt ihr, dass die beiden sich vertragen haben? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Jessica Biel im Dezember 2019

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel auf der Pariser Fashion Week, 2019

Getty Images Jessica Biel im Oktober 2019

