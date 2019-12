Das Alter macht ihr gar nichts! Jana Ina Zarrella (43) feierte am Donnerstag ihren 43. Geburtstag – 14 Jahre davon hat sie bereits verheiratet mit ihrem Mann Giovanni (41) verbracht. Auch er zelebrierte seine hübsche Frau an ihrem Ehrentag mit einer süßen Liebeserklärung im Netz. Aber wer jetzt denkt, die gebürtige Brasilianerin ziert sich vor dem Älterwerden, der liegt falsch: Jana Ina freut sich eher über jedes gewonnene Lebensjahr!

Die Love Island-Moderatorin meldete sich auf ihrem Instagram-Account zum Thema Altern selbst zu Wort. "Es geht nicht darum, wie viele Falten oder graue Haare man bekommen hat", schrieb sie unter ein Bild, auf dem sie ungeschminkt in die Kamera strahlt. Es ginge für sie eher darum, wie glücklich und erfüllt man sei. "Ich habe gesunde Kinder, eine liebevolle Familie, die Liebe meines Lebens geheiratet – was will ich mehr?", fragte Jana Ina ihre Fans.

Und ihre Follower waren total begeistert von ihrer bodenständigen Einstellung. Viele User erfreue es besonders, dass sich der TV-Star so authentisch und natürlich im Netz zeige und seinen Fans ein gutes Gefühl vermittle. Freundin Monica Ivancan (42) kommentierte Jana Inas Bild belustigt: "Ich freue mich über unsere Omi-Zeit!"

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella, Dezember 2019

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, Dezember 2019

ActionPress Monica Ivancan und Jana Ina Zarrella, November 2016

