Sara Kulkas (29) Ehe befand sich auf dem Prüfstand! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin gilt als absolute Vollblut-Mama und lässt ihre Community regelmäßig an ihrem Familienleben mit ihren beiden Töchtern teilhaben. Doch eine Person hält sie dabei aus der Öffentlichkeit heraus: ihren Ehemann. Mit ihm geht das Model bereits seit fast zehn Jahren durch dick und dünn. Dabei läuft es nicht immer harmonisch in ihrer Beziehung ab. Nun spricht Sara offen über ihre Ehekrise!

In einer Instagram-Story offenbarte die gebürtige Polin kürzlich, dass es vor allem Unstimmigkeiten in der Aufgabenverteilung nach der Geburt der Töchter zwischen ihr und ihrem Liebsten gegeben habe. "Kinder bespaßen, Haushalt und dann auch noch arbeiten: Ich hab den Fehler gemacht, mir am Anfang alles alleine zuzumuten", gab sie offen zu. Das sei nicht spurlos an ihr und dem Handwerker vorbeigegangen. "Irgendwann war ich dann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, das funktioniert nicht mehr mit uns, wir müssen uns trennen", berichtete die 29-Jährige weiter.

Doch Sara habe die vergangenen Jahre nicht einfach so wegwerfen wollen. Geholfen habe ihr und ihrem Mann vor allem eins: "Wir haben viel geredet, uns gefragt, was macht uns glücklich, was haben wir für Bedürfnisse." Das habe dazu beigetragen, dass beide sich wieder zusammengerauft haben. Sie verriet: "Aktuell führe ich eine gleichberechtigte Ehe auf Augenhöhe!" Beide hätten laut der Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin ihre Aufgaben im Haushalt mittlerweile aufteilen können – und auch das Spielen mit den Kids würde jetzt gerechter verteilt sein. "Jetzt ist es harmonisch wie nie!", gab sie abschließend freudestrahlend preis.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Töchtern Annabell und Matilda

Instagram / sarakulka_ Model Sara Kulka

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im September 2019

