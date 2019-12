Von Starallüren keine Spur! Dabei dürfte sich gerade Sharon Stone (61) welche erlauben: Seit ihrem Durchbruch in dem Erotik-Thriller "Basic Instinct" 1992 gehört die Blondine zur ersten Garde in Hollywood, gilt seitdem außerdem als Sex-Symbol. Und auch mit mittlerweile über 60 Jahren sieht die Oscar-Nominierte immer noch fantastisch aus. Doch von den Paparazzi wurde die Leinwand-Ikone nun ganz natürlich abgelichtet: Beim Shoppen demonstrierte die Schauspielerin nämlich ihre Bodenständigkeit!

Diese Bilder machen Sharon zweifellos sympathisch! Die 61-Jährige erledigte diese Woche in Beverly Hills ihre Weihnachts-Einkäufe. An ihrer Seite hatte sie aber keine Bodyguards oder eine große Entourage – lediglich eine Freundin begleitete sie bei ihrer vorweihnachtlichen Shopping-Tour. Auch bei ihrem Look setzte die Schauspielerin auf Natürlichkeit: Ohne Make-up, dafür mit Zopf, Brille und in Wohlfühl-Klamotten – bestehend aus schwarzer Strickjacke, einem T-Shirt mit Karl Lagerfeld-Aufdruck und karierten Hosen – lächelte sie in die Kameralinsen der Fotografen.

Die Film-Diva kann nicht nur angenehm uneitel sein, sondern sie hat auch mittlerweile keine Angst vor dem Alter. Bis vor Kurzem hatte Sharon Wert darauf gelegt, ihren Ansatz regelmäßig nachzufärben. Mitte Juli überraschte sie ihre Fans auf einem Red-Carpet-Event jedoch mit grauen Haaren.

Backgrid / ActionPress Sharon Stone beim Einkaufen in Beverly Hills

Anzeige

Backgrid / ActionPress Sharon Stone, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Sharon Stone in Berlin, November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de