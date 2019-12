Diese Zwillinge wird ihre Mama wohl so schnell nicht miteinander verwechseln. Anfang des Jahres kam in Lagos ein ungewöhnliches Bruderpaar auf die Welt, was aktuell für jede Menge Aufmerksamkeit sorgt. Das nigerianische Ehepaar Stacy und Babajide Omirin sind im Februar Eltern von Twins geworden – doch die Hautfarben der Kids könnten unterschiedlicher nicht sein: Wegen einer seltenen Pigmentstörung ist einer der kleinen Jungs weiß!

Da staunte Stacy nicht schlecht, als sie ihre zwei Söhne am 26. Februar in den Armen hielt: Der kleine David kam als Albino zur Welt mit goldenem Haar und einer deutlich helleren Hautfarbe als seine Eltern – ganz im Gegensatz zu seinem Zwillingsbruder Daniel. Albinismus ist eine seltene Erbkrankheit, bei der wenig oder gar kein Hautpigment Melanin gebildet wird. Die Babys sind in ihrer Heimat Lagos verständlicherweise ein richtiges Highlight. Stacy wird auf der Straße regelmäßig auf den kuriosen Zufall angesprochen, wie sie im Gespräch mit Daily Mail berichtete: "Ich werde oft gefragt, welche der beiden denn mein Sohn sei. Wenn ich ihnen dann sage beide, schauen sie mich an, als würde ich Späße machen", lachte sie.

Stacy erinnert sich noch gut an den Moment, als sie selbst zum ersten Mal ihre besonderen Kinder nach der Geburt erblickte. Sie brachte ihre Jungs per Kaiserschnitt auf die Welt. "Es war eine gewaltige Überraschung. Daniel kam zuerst und dann sagte mir die Schwester, dass das zweite Baby goldenes Haar habe. Ich fragte mich, wie das möglich ist. Dann schaute ich rüber und sah, dass David völlig weiß war", berichtete sie amüsiert. Nach der Entbindung habe sie sofort ihren Mann angerufen und auch der habe das Wunder erstmal nicht glauben können.

South West News Service Ltd / ActionPress Stacy Omirin mit ihren Zwillingssöhnen Daniel und David

South West News Service Ltd / ActionPress David und Daniel Omirin zu Halloween

South West News Service Ltd / ActionPress Stacy Omirin mit Tochter Demilade und ihren Zwillingen David und Daniel

