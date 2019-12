Sie feiert einen runden Geburtstag und ist aus dem Musik-Business nicht mehr wegzudenken – die Rede ist von Taylor Swift (30)! Am 13. Dezember 1989 erblickte der frühere Lockenkopf das Licht der Welt im US-amerikanischen Bundesstaat Pennsylvania. Mittlerweile ist TayTay eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der heutigen Zeit – doch wie waren ihre Anfänge? Promiflash blickt mit euch auf Taylors Laufbahn zurück und zeigt, wie sehr sie sich verändert hat!

Musik

Die heute 30-Jährige startete ihre Karriere auf kleinen Bühnen als Country-Sängerin. Mit ihrem allerersten Album "Taylor Swift" heimste sich die Blondine ihre erste Nominierung bei den Academy of Country Music Awards im Jahr 2008 in der Kategorie "Album of the Year" ein. Im Verlauf ihrer Künstler-Laufbahn veränderte sich ihre Musik-Richtung rapide – aus dem einst schüchternen Country-Girl mit Gitarre wurde eine ziemlich heiße Pop-Prinzessin. Das machte sich auch bei dem Sound ihrer darauffolgenden Alben bemerkbar. Bereits ihre Platten "Red" aus dem Jahr 2012 oder die späteren CDs "1989" und "Reputation" klangen viel poppiger als noch "Fearless" (2008) oder "Speak Now" aus dem Jahre 2010.

Auch Taylors Konzerte wurden mit den Jahren immer größer. So tourte die Beauty von Mai bis November 2018 mit ihrer "Reputation Stadium Tour" durch die ganze Welt. Insgesamt 53 Shows spielte die Musikerin rund um den Globus, die von etwa drei Millionen Fans besucht wurden. Für diese erfolgreiche Konzertreihe ergatterte TayTay auch einige begehrte Preise wie den People's Choice Award in der Kategorie "Concert Tour of the Year" oder einen American Music Award für "Tour of the Year".

Style

Zu Beginn ihrer Karriere gab es fast nur einen Look für die damals 16-Jährige: verspielte Kleidchen und Cowboy-Boots! Ob auf Red-Carpet-Events oder Konzerten Taylor setzte immer auf ihren Signature-Style. Gern erschien die Schönheit auch in romantischen Barock-Roben oder Flatter-Kleidern. In den darauffolgenden Jahren wurde die "Love Story" dann aber doch ziemlich experimentierfreudig.

Ab 2011 verabschiedete sich Taylor nicht nur von ihren Engelslöckchen, sondern auch von ihrem ziemlich braven Stil. Die Sängerin versuchte sich immer mehr an divenhaften Looks und trat bei etlichen Auftritten in einer eleganten Abendrobe nach der anderen auf. Mittlerweile geizt die Grammy-Gewinnerin nicht mehr mit ihren Reizen. Allein in diesem Jahr experimentierte die Künstlerin mit etlichen Stilen, Mustern und Schnitten. Ohne Glitzer und stylishen Ac­ces­soires geht heute gar nichts mehr bei TayTay.

Liebe

Taylor hat in den vergangene Jahren nicht nur Schlagzeilen mit ihrer Musik gemacht, sondern auch mit ihren etlichen Liebhabern. Ihr Liebesleben geriet das erste Mal in den Fokus, als die "You Need To Calm Down" den Jonas Brothers-Schönling Joe Jonas (30) 2008 datete. Ganze drei Monate soll der Blondschopf mit dem Sänger zusammen gewesen sein. 2009 soll Taylor gleich drei Männer um den Finger gewickelt haben: Lucas Till (29), Taylor Lautner (27) und John Mayer (42). Nur ein Jahr später habe die Beauty angeblich etwas mit Glee-Star Cory Monteith (✝31) gehabt.

Es folgten weitere Liaisons mit den Schauspielern Jake Gyllenhaal (38), Eddie Redmayne (37) und Zac Efron (32). 2012 soll Taylor dann Harry Styles (25) verführt haben. Danach wurde es etwas ruhiger in TayTays Beziehungswirrwarr. Sie hatte nur noch längere Liebschaften mit Calvin Harris (35) und Tom Hiddleston (38). Mittlerweile ist US-Amerikanerin aber bei jemand ganz anderem angekommen: Seit über zwei Jahren hat die Blondine Schauspieler Joe Alwyn (28) an ihrer Seite – und bei dem "The Favourite"-Darsteller scheint Taylor auch endlich richtig angekommen zu sein!

