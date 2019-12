Einen besseren Start in ihr neues Lebensjahrzehnt hätte sich Taylor Swift (30) kaum wünschen können. Der Popstar hatte sich längere Zeit in der Öffentlichkeit rar gemacht. 2019 aber meldete sich Taylor mit ihrem neuen Album "Lover" zurück. Das war exzellentes Timing, denn die Ausnahmekünstlerin feiert am Freitag (13. Dezember) ihren 30. Geburtstag. In den konnte sie übrigens gebührend hineinfeiern, denn Taylor wurde am Abend zuvor als "Frau des Jahrzehnts" ausgezeichnet!

Die bereits mehrfach ausgezeichnete Grammy-Gewinnerin erhielt die Mega-Auszeichnung von dem einflussreichen Branchenmagazin Billboard. Der Preis wurde zum ersten Mal verliehen, was Taylors Gewinn extra beeindruckend macht, der ihr von Kollegin Jameela Jamil (33) überreicht wurde. Die Ehrung fand im Rahmen der Gala Women in Music in Los Angeles statt. Die Sängerin beließ es nicht bei einer fluffigen Dankesrede – sie nutzte die Plattform lieber für ein flammendes Plädoyer für die Rechte von Musikerinnen, wie Billboard berichtete.

Die seit Freitag 30-Jährige griff dabei Scooter Braun (38) frontal an. Der einflussreiche Manager, zu dessen Klienten Justin Bieber (25) und Ariana Grande (26) gehören, soll die Rechte an ihrem bisherigen Lebenswerk aufgekauft haben, ohne sie darüber zu informieren. Taylor warf anwesenden Kolleginnen, die Scooter verteidigt haben, Naivität vor. "Natürlich ist er nett zu euch. Wenn ihr in diesem Raum seid, habt ihr etwas, das er braucht", gab sie zu bedenken. Taylor prangerte aber auch einen generellen Sexismus gegenüber Sängerinnen an.

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

