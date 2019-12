Knutschalarm im Blitzlichtgewitter! Die einstige Twilight-Darstellerin Ashley Greene (32) ist zwar schon seit Jahren in festen Händen: Silvester 2016 war ihr Freund Paul Khoury vor ihr auf die Knie gegangen, um um ihre Hand anzuhalten – im Juli 2018 folgte schließlich die Hochzeit. Nun aber bewiesen die Eheleute, dass sie immer noch von Kopf bis Fuß verliebt sind, so als wäre es der erste Tag: Ashley und Paul waren auf dem roten Teppich einer Filmpremiere total auf Schmusekurs!

Schauplatz der verliebten Bussi-Orgie war die "Bombshell"-Filmpremiere am Dienstag in Los Angeles: Obwohl die Schauspielerin in einer halbtransparenten Corsage-Hosen-Kombi mit Spitze und sehr tiefem Ausschnitt eh schon alle Blicke auf sich zog, war es letztendlich dann doch das innige Lippenbekenntnis mit ihrem Mann, das größtes Aufsehen erregte. Erst küssten sich die beiden lange und innigst auf den Mund – und hinterher bekam Ashley sogar noch einen dicken Schmatzer auf die Wange.

Obwohl das Paar wie frisch verliebt wirkt, ist es schon rund zehn Jahre liiert: Die zwei lernten sich bereits 2009 kennen. Ashley und Paul waren einander von gemeinsamen Freunden vorgestellt worden. Seitdem fielen sie immer wieder in der Öffentlichkeit mit verschmusten Aktionen auf. Was sagt ihr zu dem Red-Carpet-Kuss? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

AXELLE/BAUER-GRIFFIN / MEGA Ashley Greene, Schauspielerin

AXELLE/BAUER-GRIFFIN / MEGA Paul Khoury und Ashley Greene in L.A.

AXELLE/BAUER-GRIFFIN / MEGA Ashley Greene, Schauspielerin

