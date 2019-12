So sehr hängt Nadine Angerer (41) an ihrer Frau Magdalena! Aktuell bringt die ehemalige Profifußballerin die Zuschauer nicht auf dem Rasen, sondern bei Dancing on Ice zum Staunen: Gemeinsam mit André Hamann (32), Lina Larissa Strahl (21), Joey Heindle (26) und Eric Stehfest (30) stand sie im Halbfinale der Sat.1-Show. Eine Person verpasste bislang keinen ihrer Auftritte – Magdalena. Doch nicht nur dafür liebt Nadine ihre Partnerin!

In einem Interview mit Bild erklärte die Sportlerin, dass sie vor allem die positive Art und den Humor ihrer Liebsten schätze – darüber hinaus scheint Magdalena für sie aber auch ein wichtiger Gegenpol zu sein: "Ich liebe es, dass sie mein Chaos-Manager ist. Weil ich immer mit den verrücktesten Ideen komme und sie dann ein bisschen Rationalität reinbringt und ich mehr Emotionalität, was Ideen und so was angeht. Ich würde ja immer alles sofort machen: Je verrückter, desto besser. Und sie sagt dann: Stopp, überleg noch mal. Das liebe ich an ihr."

Allzu viel Zeit füreinander dürften die zwei Turteltauben aktuell aber nicht unbedingt haben: Wenn Nadine nicht gerade fleißig für die Show trainiert, nutzt sie ihre Freizeit vor allem, um sich zu erholen! Vor wenigen Tagen verriet sie gegenüber Promiflash: "Ich bin bisher eigentlich immer schnell ins Bett gegangen, weil ich so kaputt war, und schön den Samstag frei habe."

SAT.1 / Willi Weber Nadine Angerer und David Vincour bei "Dancing on Ice", 2019

Instagram / nadineangerer1 Nadine Angerer (re.) und ihre Frau Magdalena (li.) im Dezember 2019

