Drei Promis können aufatmen – Eric Stehfest (30), Joey Heindle (26) und Lina Larissa Strahl (21) haben es am Freitagabend ins große Finale von Dancing on Ice geschafft. Während die Jungs ohne zittern zu müssen gleich eine Runde weiterkamen, musste die Sängerin tatsächlich ins gefürchtete Skate-Off und dort ihr Können noch einmal unter Beweis stellen. Sie hatte Glück und durfte sich am Ende über das letzte Final-Ticket freuen – doch die Fans sind trotzdem wütend. Der Grund: Lina wurde in ihren Augen viel zu schlecht von der Jury bewertet.

Unter einem Post auf der offiziellen "Dancing on Ice"-Instagram-Seite ging kurz nach der Show die Diskussion los. Während Lina nach der Jury-Wertung mit beachtlichen 26,5 Punkten gemeinsam mit dem ausgeschiedenen André Hamann (32) den zweiten Platz belegte, sahnten Favorit Eric und Joey mit 27,5 Punkten die Höchstwertung des Abends ab. "Eindeutig unfair, Lina hätte mehr Punkte bekommen sollen", "Sehr ungerechte Bewertung. Lina soll staksig laufen und André nicht? Und Joey hat mehr Punkte als Lina und gleichviel wie Eric? Also sorry, das ist mehr als ungerecht" und "Lina hatte keinen Fehler in der Kür und hat trotzdem weniger Punkte als Eric, einfach unfair", hielten drei Zuschauer unglücklich fest.

Andere User stellten fest, dass es in der aktuellen Staffel schon des Öfteren zu nicht nachvollziehbaren Bewertungen gekommen sei – und tatsächlich war bereits einige Folgen zuvor über das Thema debattiert worden. Der Aufreger damals: Nadine Angerer (41), die trotz wackeliger Kür ein besseres Experten-Urteil eingeheimst hatte als Peer Kusmagk (44).

