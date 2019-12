Da rückt Megastar Cardi B (27) doch glatt in den Hintergrund! Die US-Rapperin war am vergangenen Mittwoch auf dem Weg ins Gericht – und hatte dabei offenbar keine Lust auf einen schlichten Business-Look: In ihrem gefiederten Mantel konnte man die Musikerin glatt mit einem Raben verwechseln. Die Paparazzi-Aufnahmen von ihrem außergewöhnlichen Outfit gingen viral – doch plötzlich hatten die Fans nur noch Augen für Cardi Bs gut aussehenden Bodyguard!

Auf Twitter sorgte Cardis Leibwächter Price nach dem Gerichtsbesuch für einen wahren Lovestorm! "Entschuldige bitte, ich wusste gar nicht, dass ihr Bodyguard so heiß ist, ich bin am Sabbern!", schwärmte ein User. Ein anderer Follower hatte beim Anblick des adretten Security-Manns im stylischen Anzug mit blauem Rollkragenpullover und passender Mütze einen Tipp für die 27-Jährige: "Cardi sollte das Richtige tun und Offset mit ihm betrügen!"

Nicht nur Cardi kann sich über einen ansehnlichen Personenschützer freuen: Im November lichteten Paparazzi den Schauspieler Daniel Radcliffe (30) am Flughafen von New York ab – durch den muskelbepackten Bodyguard neben ihm wäre er dabei fast übersehen worden. Daniels Leibwächter stellte in einem engen T-Shirt seinen breiten Bizeps zur Schau.

Backgrid Cardi B und ihr Bodyguard Price

Backgrid / ActionPress Daniel Radcliffe mit seinem Bodyguard

