Melania Trump (49) ließ vergangenen Freitag ein Statement zur Internet-Attacke ihres Ehemannes über ihre Pressesprecherin veröffentlichen. Die First Lady wurde von den Nutzern der sozialen Netzwerke aufgefordert, sich zu den Nachrichten ihres Mannes Präsident Donald Trump (73) über die Klimaaktivistin Greta Thunberg zu äußern. Der US-Präsident hat das junge Mädchen zum wiederholten Male im Internet angegriffen. Melania distanzierte sich jetzt von den Aussagen ihres Gatten und kümmert sich weiterhin um ihre Pflichten als First Lady.

Angesichts der Tatsache, dass Melania derzeit an einem Anti-Mobbing-Projekt beteiligt ist, ist es nicht verwunderlich, dass sie von den Twitter-Nutzern aufgefordert wurde, eine Erklärung abzugeben. Am Freitag ließ sie über die Pressesprecherin des Weißen Hauses Stephanie Grisham via Twitter verlauten: "BeBest ist eine Initiative der First Lady und sie wird weiterhin alles tun, um Kindern zu helfen. Es sei kein Geheimnis, dass das amerikanische Staatsoberhaupt und seine Gattin Dinge unterschiedlich kommunizieren, so wie die meisten verheirateten Paare auch. Mit anderen Worten: Die Ehefrau des Präsidenten kümmert sich um ihre eigenen Angelegenheiten.

Vergangenen Donnerstag war der Präsident der Vereinigten Staaten auf Twitter über die 16-Jährige Greta Thunberg hergezogen, nachdem diese vom Time Magazin zur Person des Jahres gekürt worden war. Er schrieb: "So lächerlich. Greta muss an ihrer Aggressionsbewältigung arbeiten." Trump riet dem Teenager mit einer Freundin in einen guten, altmodischen Film zu gehen und zu relaxen. Greta änderte daraufhin ihre Twitter-Biografie in "Ein Teenager, der an seiner Aggressionsbewältigung arbeitet."

Splash Melania Trump, November 2019

Splash Donald Trump und Melania Trump, November 2019

Splash Greta Thunberg, Dezember 2019

