Die Dreharbeiten zu Hochzeit auf den ersten Blick sind beendet. Nun heißt es: Zurück in die Realität – das Leben nach dem TV-Sozialexperiment beginnt. Die alles entscheidende Frage, ob es ein Jawort gibt oder nicht, ist natürlich längst beantwortet. Eine andere Frage könnte den mitfiebernden Zuschauern der beliebten Kuppelshow allerdings noch auf den Nägeln brennen: Haben sich die vermählten Bräute von ihren Geburtsnamen verabschiedet und die Nachnamen ihrer frischgebackenen Ehemänner angenommen?

In der Final-Episode von "Hochzeit auf den ersten Blick" tauschten sich die glücklichen Bräute über ihre Erfahrungen aus. Selbstverständlich kam dabei auch die Nachnamen-Thematik zur Sprache – zu der fast alle Ladys die gleiche Ansicht hatten. "Er nimmt meinen Namen definitiv nicht an. Er will, dass ich seinen nehme", erklärt Sam ihre Entscheidung, den Namen ihres Mannes anzunehmen. Melissa hingegen fordert zunächst noch eine erneute Trauung ein – abseits der Fernsehkameras: "Mein Mann fragt mich auch, aber ich habe ihm gesagt, wenn er mir einen Antrag macht und wir kirchlich heiraten, dann mache ich das."

Ähnlich ist es auch bei Cindy (31): "Ich hab ihm gesagt, dass ich seinen Namen annehme, aber ich möchte noch einen Heiratsantrag." Nur bei Nicole und David ist es genau das Gegenteil: "Es wird darauf hinauslaufen, dass er meinen Namen annimmt. Es war sogar seine Idee", gibt die Blondine preis.

