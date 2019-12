Sie ist im absoluten Mutter-Glück! Oliver Pocher (41) und seine Frau Amira sind vor wenigen Wochen Eltern geworden. Mit einem Händchen-Schnappschuss verkündeten die beiden den Fans ihre Nachwuchs-Neuigkeit im Netz. Zwischenzeitlich absolvierte die frischgebackene Mama ihren ersten öffentlichen Auftritt nach der Geburt. Doch wie schafft die Neu-Mami das alles? Ganz einfach – Amira bekommt ganz viel liebe Unterstützung von Gatte Oli!

Im Interview mit Spot on News erzählte die 27-Jährige, wie sehr ihr Ehemann sie während und nach der Schwangerschaft unterstütze. "Oli verbringt jede freie Minute mit uns. Auch vor der Geburt kam er nach jedem Auftritt nach Hause, egal ob er in Kiel, Hamburg, Leipzig oder Nürnberg war. Er unterstützt mich bei jeder alltäglichen Arbeit", gab die Beauty offen zu. Sogar die Großeltern und die Urgroßmutter seien immer für die kleine Familie da: "An Hilfe und Unterstützung mangelt es im Hause Pocher also nicht."

Doch wie sieht es bei den Pochers mit der weiteren Familienplanung aus? "Fürs Erste gesund bleiben und jede freie Minute als Familie genießen", erklärte Amira in dem Gespräch weiter. Glaubt ihr, Oli und Amira werden noch ein zweites Kind bekommen? Stimmt ab!

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher im November 2019

Anzeige

Adolph,Christopher / ActionPress Amira und Oliver Pocher in Köln, 2019

Anzeige

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de