Ehrliches Bekenntnis von Brad Pitt (55)! In den letzten Jahren musste der Schauspieler einiges über sich ergehen lassen – angefangen bei der Scheidung von Angelina Jolie (44) bis zum Sorgerechtsstreit um die gemeinsamen Kinder. Nach dem bitteren Rosenkrieg mit harten Anschuldigungen durch seine Noch-Ehefrau, er sei aggressiv und habe dazu noch ein Alkoholproblem, gestand Brad seine Suchterkrankung auch in der Öffentlichkeit. In einem neuen Interview offenbart er, was für eine Rolle der Alkohol in seinem Leben tatsächlich gespielt hat!

Im Gespräch mit dem Magazin Interview zeigt sich der 55-Jährige ehrlich und verrät, dass ihn seine Alkoholabhängigkeit viel gelehrt habe. "Es war in gewisser Weise notwendig, auch wenn das manche Leute nicht so sehen", erläutert Brad. Er habe zwar viele Fehler gemacht, aber er sei eben genau durch diese auch zu mehr Weisheit gekommen. "Die Erfahrungen haben mich dann wiederum woanders hingeführt, wo ich sonst nie hingekommen wäre", beteuert der sechsfache Vater.

Außerdem sei die Gesellschaft heutzutage so gepolt, dass sie andere Leute für ihre Fehler schnell verurteile. Sie warte nicht, um herauszubekommen, welchen Nutzen die Person eigentlich aus der Erfahrung zieht. "Ich bin auch nur ein Mensch. Wir sind alle nur Menschen und wollen den Sinn im Leben finden", fasst Brad zusammen.

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie in New York

MEGA Brad Pitt, September 2019

ActionPress Brad Pitt, September 2019

