Buchtipps gibt's bei dieser Dame wohl nicht! Julia Prokopy (24) machte erst kürzlich wieder von sich reden: Nachdem sie beim Kuppelformat Der Bachelor gescheitert war, gab sie der Liebessuche im TV bei der diesjährigen Staffel Bachelor in Paradise noch mal eine Chance. Doch Julia ist nicht nur Reality-Gesicht, sondern baute sich in den vergangenen Jahren auch eine Existenz als Influencerin auf. Während die Schönheit ihre Community in Sachen Make-up bestens inspirieren kann, können die Follower auf Lese-Empfehlungen lange warten: Julia verriet jetzt, dass Lesen so gar nicht zu ihren Hobbys zählt!

Auf Instagram postete Julia ein Foto, dass sie mit ihrem Liebsten Nico Schwanz (41) auf der Couch zeigt. Vertieft schaut sie dabei im Liegen in ein Buch. Eine Wochenend-Situation, die für Julia aber offenbar eher untypisch ist. "Wünschen euch einen guten Start in die neue Woche. Ich glaube, ich habe noch nie ein komplettes Buch in meinem Leben gelesen, aber wollte wenigstens mal eines in der Hand halten", lautete die Bildbeschreibung zum gemütlichen Schnappschuss, den Julia mit Lachsmileys ergänzte – und der ganz offensichtlich mit der Realität nur wenig zu tun hat.

Ob Leseratte oder nicht – Nico Schwanz liebt seine Julia genau so, wie sie ist! Ende Oktober gingen die Turteltauben mit ihrer Liebe an die Öffentlichkeit und Nico kommt seither aus dem Schwärmen über seine Partnerin kaum noch heraus: "Julia hat das alles, was die letzten Frauen nicht hatten. Fertig. Sie ist zuvorkommend, liebevoll, sie stärkt mir den Rücken und das in so kurzer Zeit. Liebe auf den ersten Blick, das war sowieso der Knaller, also von beiden Seiten", schwärmte er beim Deutschen Bloggerpreis im Promiflash-Interview.

