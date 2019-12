Ehrt sie hiermit erneut ihre verstorbene Schwiegermama? Herzogin Kate (37) setzte in den vergangenen Jahren immer wieder auf modische Statements, mit denen sie Prinzessin Dianas (✝36) gedachte. Ob mit Schmuck der einstigen Prinzessin der Herzen, einem ähnlichen Kleidungsstil oder subtilen Ac­ces­soires – die Frau von Prinz William (37) sorgte bereits oft für den absoluten Wow-Effekt. Erst vor wenigen Tagen überraschte Kate dann in einem ziemlich ähnlichen Kleid, das Diana bereits zu einem besonderen Anlass trug!

Am Mittwoch erschien die 37-Jährige beim Diplomaten-Empfang im Buckingham Palast in einer dunklen, bodenlangen Samtrobe mit langen Ärmeln und war damit ein absoluter Hingucker. Royal-Fans dürften aber eine ziemliche Ähnlichkeit zu einem legendären Look von Lady Di festgestellt haben – denn schon 1985 verzauberte die einstige Ehefrau von Prinz Charles (71) in einem ähnlichen Samtkleid. In dem mitternachtsblauen Dress legte Diana damals eine flotte Sohle mit John Travolta (65) aufs Parkett – weshalb ihr Look später auch als "Travolta-Kleid" betitelt wurde.

Doch an diesem Tag entschied sich die dreifache Mama nicht nur für einen ähnlichen Look, sondern wählte auch eines von Dianas vererbten Schmuckstücken aus: die kostbare Cambridge Lover's Knot Tiara. Bereits seit einigen Jahren ist dieser besondere Schmuck in Kates Besitz.

SIPA PRESS / Action Press John Travolta und Prinzessin Diana im Weißen Haus im Jahr 1985

Getty Images Herzogin Kate im Dezember 2019

Victoria Jones/Empics / ActionPress Herzogin Kate mit Dianas altem Diadem beim Diplomaten-Empfang im Buckingham Palast, 2019

