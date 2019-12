Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm! Am 5. Januar 2020 findet die 77. Verleihung der Golden Globes statt. Diese Woche wurden die glücklichen Nominierten bekanntgegeben. Das war aber nicht die einzige Neuigkeit in diesem Zusammenhang – es wurden auch die Botschafter der Veranstaltung präsentiert: Dylan (22) und Paris Brosnan (18). Na, klingelt es bei dem Nachnamen? Genau – es sind die Söhne von Hollywoodstar Pierce Brosnan (66)!

Nach dem Tod seiner ersten Frau Cassandra Harris 1991 heiratete der Ex-James Bond-Darsteller zehn Jahre später die Journalistin Keely Shaye – während ihrer Ehe bekamen sie zwei Söhne: Dylan und Paris. Dass sie dieses Jahr das Aushängeschild der Golden Globes sind, erfüllt die beiden Jungs mit Stolz: Sie würden sich freuen, dass Vermächtnis ihres Vaters ehren zu können, in dem sie sich der unglaublichen Liste der früheren Golden-Globe-Botschafter anschließen dürfen, sagte Dylan zu der Ehrung. "Die größte Lektion, die unser Vater uns beigebracht hat, ist, freundlich zu sein – was ein wesentlicher Faktor in Paris' und meiner Entscheidung war, Filmemachen zu studieren, um wichtige Geschichten zu erzählen."

Als Botschafter haben Dylan und Paris aber nicht nur die Aufgabe, die Awards an die Laudatoren zu verteilen, sondern sie sollen sich auch auf Fragen des Kinderhungers und der Erziehung konzentrieren. Diese Verantwortung ist den Brüdern bewusst: "Ich musste mir nie Sorgen machen, woher meine nächste Mahlzeit kommen könnte. Ich habe Glück in dieser Hinsicht, aber ich weiß, dass Millionen von Kindern weltweit diesen Luxus nicht haben" – so Paris.

