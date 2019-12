Clea-Lacy Juhn (28) ist frisch verliebt! Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ist seit kurzer Zeit wieder vergeben: Sie hat sich in den Sky-Moderator Riccardo Basile verguckt! Den soll die 28-Jährige im vergangenen November auf einer Party in Baden-Baden kennengelernt – und kurz darauf in München getroffen haben. In der Landeshauptstadt Bayerns wurde Clea-Lacys Neuer erst vor wenigen Monaten noch mit einer anderen Promi-Dame gesichtet: Dort soll er sich mit Mariella Ahrens (50) vergnügt haben!

Ende Februar 2019 heizten Riccardo und die 50-jährige Schauspielerin ganz schön die Gerüchteküche an: Sie sollen gemeinsam in München gewesen sein – und nach der Berlinale im selben Hotel übernachtet haben! Nur wenige Wochen darauf besuchten beide laut Bild dann auch noch dieselbe Sportveranstaltung. Obwohl behauptet wurde, dass die zwei mehrere Monate in einer Beziehung gewesen seien, bestätigten sie die Spekulationen jedoch nie.

Mariella revidierte die Liebesgerüchte stattdessen sogar: "Ich hatte in München einen beruflichen Termin und habe es dann mit dem Sport-Event verknüpft. Wir verstehen uns eben einfach nur gut." Der 22 Jahre jüngere Riccardo gab dagegen ein etwas unklareres Statement ab: "Im Fußball sagt man: Es gibt nur gute oder schlechte Spieler. Keine alten oder jungen."

Instagram / riccardobasile Riccardo Basile im Fußballstadion, 2019

Instagram / mariellaahrens Mariella Ahrens, Schauspielerin

ActionPress / Michael Timm/face to face Mariella Ahrens im August 2018

