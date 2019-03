Die Beweislage scheint sich zuzuspitzen! Bereits Ende Februar gab es erste Spekulationen, wonach es einen neuen Mann im Leben von Mariella Ahrens (49) geben soll. Bei dem Glücklichen handelt es sich angeblich um den Sky-Moderator Riccardo Basile. Die beiden sollen bereits zusammen in München gesichtet worden sein und hielten sich offenbar auch während der Berlinale im selben Hotel auf. Nun soll es sogar einen Fotobeweis von ihrer Liebe geben: Mariella und das 22 Jahre jüngere TV-Gesicht wurden jetzt gemeinsam bei einer Sportveranstaltung abgelichtet!

Nach Angaben der Bild sollen die zwei am vergangenen Donnerstag ein Kampfsport-Event in München besucht haben. Auf einem Schnappschuss sieht man zumindest, dass sich die beiden dabei durchaus nahegekommen sind. Wie die Zeitung weiter berichtet, soll die Beziehung sogar schon einige Monate laufen. Auf Nachfrage des Blatts gab sich die 49-Jährige aber eher zurückhaltend: "Ich hatte in München einen beruflichen Termin und habe es dann mit dem Sport-Event verknüpft. Wir verstehen uns eben einfach nur gut", wird die Schauspielerin zitiert. Auch ihr vermeintliches Date wollte sich offenbar nicht in die Karten schauen lassen. "Im Fußball sagt man: Es gibt nur gute oder schlechte Spieler. Keine alten oder jungen", erklärte Riccardo gegenüber der Zeitung.

Ob die beiden tatsächlich ein Paar sind? Mariella hat zumindest schon im vergangenen Jahr durchblicken lassen, dass sie durchaus auf der Suche nach einer festen Beziehung wäre – denn sie habe einfach keine Lust mehr auf One-Night-Stands. "Ich bin eigentlich schon ein Beziehungsmensch und glaube noch ein bisschen an die große Liebe", hatte sie damals in einem Interview erklärt.

Instagram / riccardobasile Riccardo Basile in Moskau

WENN.com Mariella Ahrens, Schauspielerin

Instagram / riccardobasile Sky-Moderator Riccardo Basile

