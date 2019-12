Darauf mussten die Bewunderer von Hilary Duff (32) lange warten! Seit ihrer Hauptrolle in der Teenie-Serie "Lizzie McGuire" hat die Blondine eine Riesen-Fangemeinde. Hilary ist jedoch nicht nur eine begnadete Schauspielerin, sondern hat auch stimmlich einiges zu bieten. Mit ihren fünf Studio-Alben feierte sie große Erfolge in den USA, ihre bis dato letzte Platte ist allerdings bereits vier Jahre her. Bald scheinen ihre Supporter endlich neue Musik auf die Ohren zu bekommen!

Auf Instagram veröffentlichte die Zweifach-Mami nun ein Foto von sich und ihrem Partner Matthew Koma im Tonstudio. Viel will sie ihren Followern offenbar noch nicht verraten. Hilary versah den Beitrag lediglich mit einem Mikrofon- und Kopfhörer-Emoji. Das reicht den Usern anscheinend, um vor Freude völlig auszurasten. "Ich kann es nicht abwarten!", lautet nur einer der begeisterten Kommentare.

In der Vergangenheit versorgte die 32-Jährige ihre Community vor allem mit Baby-Content und gewährte dabei immer wieder ganz private Einblicke. Beispielsweise teilte sie im Oktober ein Foto ihrer Wassergeburt mit ihrem jüngsten Spross Banks (1).

Getty Images Hilary Duff in Los Angeles, November 2019

Getty Images Hilary Duff, Sängerin und Schauspielerin

Instagram / hilaryduff Schauspielerin Hilary Duff nach der Wassergeburt von Baby Banks

