Was für ein Schock für Marc! Bei Hochzeit auf den ersten Blick waren sich die Experten Sandra Köhldorfer (38), Beate Quinn und Markus Ernst sicher, dass der gelernte Koch und Jessica ein absolutes Traumpaar abgeben würden. Bei der Trauung sah es auch ganz danach aus, dass beide gut miteinander harmonieren. Doch bereits in den Flitterwochen stellten sie fest, dass es für die große Liebe nicht reicht und brachen das Experiment vorzeitig ab. Aber das sollte nicht der wahre Grund für die Trennung sein: Jessi hat vor der Trauung einen anderen Mann kennengelernt!

Bevor die beiden Tattooliebhaber ihre endgültige Entscheidung den Experten mitteilten, ob sie weiterhin verheiratet bleiben wollen oder nicht, richtete die 29-Jährige noch einmal das Wort an ihren Noch-Ehemann. "Marc, du weißt, dass ich ein sehr ehrlicher Mensch bin. Ich will nicht, dass im Nachhinein Gerüchte aufkommen oder irgendwelche Storys falsch dargestellt werden. Ich habe vor der Hochzeit jemanden kennengelernt", offenbarte sie. Jessi habe sich voll und ganz auf das Experiment einlassen wollen und entschied sich deswegen dagegen, auf die Frage aller Fragen mit einem "Nein" zu antworten. Dem 27-Jährigen fehlten daraufhin die Worte und er zog sich zusammen mit Marcel und Serkan für einen kurzen Moment zurück, um die Nachricht zu verdauen.

Nachdem sich das Pärchen für die Scheidung entschieden hatte, wollte die Friseurin auch vor der Gruppe noch mal reinen Tisch machen. "Ich hatte einen Junggesellinnenabschied. Da habe ich jemanden kennengelernt – zwischen uns ist nichts gelaufen", erklärte Jessica. Das Feuer, was sie bei der Begegnung gespürt habe, hätte sie sich gerne zwischen ihr und Marc gewünscht – doch dies trat nicht ein. Während die anderen Kandidaten nicht ganz nachvollziehen konnten, warum die Weltenbummlerin nicht von Anfang an mit offenen Karten gespielt hat, verteidigte sie Beate Quinn: "Es war wichtig, dass sie das Marc gesagt hat. So kann er die Ereignisse für sich ordnen und Jessica kann ihre Liebe frei ausleben."

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

