Am 18. Dezember wird Brad Pitt (55) 56. Der Hollywood-Schauspieler hat drei leibliche Kinder und drei Adoptivkinder zusammen mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie (44). Seit ihrer Scheidung im April 2019 hält das Eltern-Paar nur aus Liebe zu ihren Kindern noch den Kontakt. Seinen Geburtstag möchte der erfolgreiche Schauspieler selbstverständlich mit seinem Nachwuchs verbringen. Jetzt wurde bekannt, welche der Jolie-Pitt-Kinder nicht bei der Feier dabei sein werden.

Ein Insider verriet Entertainment Tonight, dass der Once Upon A Time-Darsteller seinen Ehrentag mit seinen drei jüngsten, leiblichen Kindern Shiloh (13) und den 11-jährigen Zwillingen Knox (11) und Vivienne (11) verbringen wird. Der Tippgeber lieferte allerdings keine Informationen darüber, warum Pax (16) und Zahara (14) nicht bei der Party anwesend sein werden. Alle seien jedoch jederzeit bei dem Amerikaner willkommen. Den Weihnachtstag werden alle Kids bei ihrer Mutter sein, berichtete der Unbekannte.

Maddox (18) erschien schon letztes Jahr nicht zum Geburtstag seines Adoptivvaters. Brad Pitt soll seinen Sohn bisher auch nicht in Südkorea besucht haben, wo er seit diesem Jahr an der Uni studiert. Beide sollen nach dem heftigen Trennungsstreit 2016 keine gute Beziehung mehr miteinander haben und derzeit keinen Kontakt miteinander pflegen. Brad adoptierte Maddox 2006, als Angelina Jolie ihn als 5-jährigen mit in die Beziehung brachte. Doch der Junge soll sich nie wirklich als Sohn des Schauspielers gefühlt haben.

Splash Angelina Jolie und Brad Pitt mit ihren sechs Kindern, März 2011

ROBYN BECK / Staff Brad Pitt mit Pax, Shiloh und Maddox, Dezember 2014

ROBYN BECK / Staff / Getty Images Angelina Jolie, Brad Pitt und Maddox, November 2013

