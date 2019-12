Rosie Huntington-Whiteley (32) brauchte eine Weile, um die Extra-Pfunde nach ihrer Schwangerschaft wieder loszuwerden. Das Model brachte vor knapp zwei Jahren ihren Sohn Jack Oscar (2) zur Welt. Der Kleine vervollständigte das Glück seiner Eltern Rosie und Schauspieler Jason Statham (52). Wenn da nicht das unangenehme Gefühl des ständigen Appetits gewesen wäre. In einem Interview erzählte die Britin nun, wie sie nach der Geburt mit ihren Extra-Kilos umging.

In der YouTube-Show "Pretty Big Deal" von Ashley Graham (32) sprach die 32-Jährige über ihre Erfahrungen. Als sie mit ihrem Sohn schwanger war, habe sie ungefähr 25 Kilo zugenommen und nicht damit gerechnet, dass es danach so lange dauern würde, bis diese wieder purzeln. "Ich habe Freundinnen gehabt, die alles in zwei oder drei Monaten abgenommen haben. Ich habe sechs Monate lang gestillt und kein einziges Pfund verloren!" Zudem sei sie in ihrer Stillzeit viel hungriger gewesen, als während ihrer Schwangerschaft, erzählte sie der werdenden Mutter Ashley.

"Es hat ein ganzes Jahr gedauert und es war eine wirklich demütigende Erfahrung für mich.", gab die 33-Jährige zu – und ergänzte, sie wolle in Zukunft niemandem mehr Diät-Tipps oder gar Fitness-Ratschläge geben. "Ich kann den Menschen nicht mehr sagen, wie sie mit ihrem Körper umgehen sollen."

Instagram / prettybigdealpod Rosie Huntington-Whiteley und Ashley Graham, Dezember 2019

Anzeige

KCS Presse / MEGA Rosie Huntington-Whiteley, Dezember 2019

Anzeige

Instagram/rosiehw Rosie Huntington-Whiteley mit ihrem Sohn Jack Oscar Statham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de