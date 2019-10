Ein süßer Meilenstein im Hause Miras-Heiter! Im August letzten Jahres änderte sich das Leben der Love Island-Stars Elena Miras (27) und Mike Heiter von Grund auf: Die Kuppelshow-Bekanntheiten, die erst nach Abschluss der Sendung zueinander gefunden hatten, wurden Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes! Töchterchen Aylen stellt seither ihren Alltag völlig auf den Kopf. Daran lässt die Vollblut-Mama auch ihre Fans mit regelmäßigen Social-Media-Posts teilhaben. Ihr jüngstes Mama-Kind-Update hält nun einen ganz besonderen Moment fest!

In diesen Instagram-Storys wird deutlich, wie vernarrt Elena in ihre Tochter ist: Die 27-Jährige hält ihren Mini-Me beim Malen fest – und beim Präsentieren des Resultats könnte die TV-Bekanntheit wirklich nicht stolzer sein! "Das erste Bild", freut sich die überglückliche Mami – und zwar so sehr, dass sie das denkwürdige künstlerische Debüt ihres Wonneproppens auch gleich mit dessen Namen und dem Datum versieht. Diese allerersten bunten Linien auf weißem Grund werden also wohl nicht so schnell in Vergessenheit geraten!

Kurz zuvor widmete Elena ihrem Sonnenschein auch noch liebevolle Worte im Netz: "Meine Tochter ist meine Welt, mein Halt, mein Lächeln jeden Tag. Ohne sie würde alles keinen Sinn machen", schrieb sie unter dem gemeinsamen Schnappschuss!

Instagram / elena_miras Elena Miras' Tochter Aylen

Anzeige

Instagram / elena_miras Aylens erstes Bild

Anzeige

Instagram / elena_miras Aylen und Elena Miras

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Elena Miras ihre Follower an sowas teilhaben lässt? Total spannend! Finde ich uninteressant... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de