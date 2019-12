Vanessa Hudgens hatte am Samstag Geburtstag: Sie ist 31 Jahre alt geworden! Die Schauspielerin ist ein bekennender Fan von Geburtstagen und lässt es jedes Jahr so richtig krachen. Auch 2019 feierte sie in ihr neues Lebensjahr rein – mit ihrer Schwester Stella Hudgens und Freunden ging es unter anderem in eine Karaoke-Bar. Auch im Netz dachten die Menschen an Vanessa. Unter den Gratulanten befanden sich zahlreiche Promis!

An ihrem Ehrentag veröffentlichte die ehemalige High School Musical-Darstellerin auf Instagram ein Foto von sich im Party-Outfit und einer "Birthday Girl"-Krone auf dem Kopf. Neben unzähligen Followern schickten ihr Stars wie Francia Raisa (31), Eva Noblezada und Alexandra Shipp (28) Geburtstagsgrüße. Monique Coleman (39) schrieb beispielsweise: "Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe! So wunderschön, von innen und außen!" Ein besonders niedliches Posting hatte sich Sarah Hyland (29) überlegt. Der Modern Family-Star veröffentlichte ein gemeinsames Bild mit Vanessa, auf dem sie mit dem Grinch posieren.

In dem Posting richtete die 29-Jährige liebevolle Worte an ihre Freundin: "Danke, dass du immer die hellste Lichtquelle im Leben eines jeden bist. Du bist die mitfühlendste, großzügigste, talentierteste und fleißigste Frau, die ich je getroffen habe, und ich bin immer in Ehrfurcht vor deiner Geduld und Positivität." Das kommende Jahrzehnt mit Vanessa könne Sarah kaum abwarten.

Getty Images Stella und Vanessa Hudgens

Anzeige

Actionpress/ Sipa Press Vanessa Hudgens in Los Angeles, 2019

Anzeige

Instagram / sarahhyland Sarah Hyland und Vanessa Hudgens

Anzeige

Wie gefällt euch Sarahs Posting? Total niedlich! Etwas too much! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de