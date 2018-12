Happy Birthday, Vanessa Hudgens (30)! Gestern ist die Schauspielerin 30 Jahre alt geworden und hat ihren Geburtstag mit einem ganz besonderen Gast gefeiert. Keine Geringere als Sängerin Jennifer Lopez (49) konnte ihr persönlich gratulieren, denn die Hollywood-Schönheiten verbrachten Vanessas rundes Jubiläum gemeinsam. Dass die beiden so dick miteinander befreundet sind, war bisher gar nicht so bekannt. Wie also kam es dazu, dass Vanessa ihren Ehrentag ausgerechnet mit J.Lo verbrachte?

Vanessa und Jennifer sind zusammen auf Promo-Tour! Am 19. Januar 2019 kommt ihr erster gemeinsamer Film "Manhatten Queen" in die deutschen Kinos – in den USA läuft der Streifen bereits am 21. Dezember an. An Vanessas B-Day waren die zwei Beautys daher in Miamis Frühstücksfernsehen Despierta América zu Gast. Dort hatte man sich offensichtlich sehr gut auf das Geburtstagskind vorbereitet: Neben Glückwünschen des gesamten Teams gab es eine dreistöckige Torte für Vanessa.

Ihre 30er könnten für Vanessa superspannend werden: Bisher ist sie weder verheiratet noch Mutter, doch das soll sich in diesem Jahrzehnt ändern! Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Austin Butler (27) hat die einstige High School Musical-Darstellerin große Pläne für ihre Zukunft, wie sie neulich in einem Interview mit Women's Health verriet.

Splash News Vanessa Hudgens an ihrem 30. Geburtstag in einer amerikanischen TV-Show

MEGA Jennifer Lopez und Vanessa Hudgens bei der Premiere von "Manhatten Queen"

MEGA Vanessa Hudgens und ihr Partner Austin Butler

