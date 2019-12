Prinz George (6), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1) sind immer bestens umsorgt, auch wenn ihre Eltern mal länger unterwegs sind. So wie im vergangenen Oktober: Damals hatten William (37) und Kate (37) einen vollen Terminkalender bei ihrem Aufenthalt in Pakistan. Insgesamt fünf Tage war das Paar weg, ihr Kids-Trio ließen sie womöglich zu Hause, weil George und Charlotte in die Schule mussten. Aber wer kümmert sich während ihrer Abwesenheit um die Krönchenkinder? Die zwei Royals haben sich schon öfter für eine Nanny aus der Familie entschieden.

Kates Mutter Carole Middleton (64) springe gerne mal ein, wenn sie und ihr Gatte verplant sind, wie People jetzt berichtete. Die 64-jährige Oma der drei Kinder ist zudem nicht nur bei Auslandsreisen im Einsatz: Bei einer Segelregatta im Sommer passte sie ebenfalls auf den Sechsjährigen und seine kleine Schwester auf. Zuletzt war Carole jedoch am vergangenen Mittwoch zur Stelle. Sie wurde in ihrem Auto abgelichtet, als sie am Abend vom Kensington-Palast nach Hause fuhr. Während sie auf die Kleinen aufpasste, waren Kate und William bei einem Empfang im Buckingham-Palast der Queen zugegen.

Was der treusorgenden Großmutter in der Erziehung besonders wichtig ist, verriet sie im vergangenen Jahr gegenüber The Telegraph. Viel Wert lege sie nämlich auf die Höflichkeit von Kindern: "Mit 13 kannst du ihnen nicht plötzlich Höflichkeit beibringen. Du musst es von Anfang an tun." Allerdings nicht mit strenger Hand, denn Carole sei der Meinung, dass der Nachwuchs einfach Struktur und Routine brauche.

