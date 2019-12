Ryan Reynolds (43) ist mal wieder in Witz-Laune! Der Schauspieler und seine Frau Blake Lively (32) sind im Oktober zum dritten Mal Eltern geworden. Damit haben sie ihre Kids Inez und James zu großen Geschwistern gemacht – und ihnen eine weitere Schwester geschenkt. Über ihren Neuankömmling halten sich die Turteltauben bislang aber noch sehr bedeckt: Den Namen ihres Sprösslings haben sie noch nicht bekanntgegeben. Doch Dreifach-Papa Ryan offenbarte jetzt einen ersten Hinweis.

Im Interview mit der Today Show versuchten die Moderatoren dem Film-Star erste Details zum Namen aus der Nase zu ziehen. Der Hottie ließ sich aber nicht wirklich in die Karten schauen – angeblich hätten er und seine Frau sich noch nicht für einen Vornamen entschieden. Doch eine Idee hat der Deadpool-Star bereits: "Wir werden aber sehr originell sein und ihr einen Namen geben, in dem jeder Buchstabe stumm ist. Ich will ihr etwas im Leben mitgeben, mit dem sie sich herumschlagen muss." Klar, dass Ryan das wohl nicht so ganz ernst meint – der 43-Jährige liebt es schließlich, seine Witzchen zu reißen.

Trotz all der Scherze gibt Ryan aber auch echte Einblicke in seinen neuen Alltag mit drei Sprösslingen. "Ich liebe mein Leben, ich liebe meine drei Kinder. Obwohl es auch mal schwer ist, so mit drei Mädchen", verriet er im TV-Gespräch.

Getty Images Ryan Reynolds, Schauspieler

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds

Getty Images Ryan Reynolds, Schauspieler

