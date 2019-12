Ho ho hot, Christina Aguilera (38)! Die Erfolgsmusikerin weiß einfach, wie man sich perfekt in Szene setzt. In den vergangenen Wochen ist sie mit ihrem achten Studioalbum "Liberation" um die Welt getourt und hat in heißen Outfits ihre Fans verzaubert. Auch nach dem Abschluss ihrer Konzertreihe am 7. Dezember lässt es Xtina sexy angehen. Anlässlich der bevorstehenden Feiertage zeigt sich die Sängerin nun ziemlich festlich in den sozialen Netzwerken. Damit dürfte sie für reichlich Schnappatmung bei ihren Followern sorgen!

Christina teilte auf Instagram eine Bilderreihe, die an Sexappeal wohl kaum zu überbieten ist: In einem roten Glitzerfummel hat sie es sich neben einem rosa Weihnachtsbaum gemütlich gemacht. Lasziv schaut die "Beautiful"-Interpretin mit ihren blutroten Hingucker-Lippen und einem lässigen Pferdeschwanz in die Kamera. "Santa Baby", lautet die Bildunterschrift – eine Anspielung auf den Weihnachtshit von Eartha Kitt.

Auf ihren Fotos verhält sich Christina aber deutlich braver als im vergangenen Jahr. 2018 kursierten Schnappschüsse, die die 38-Jährige auf einer Weihnachtsfeier mit Matthew Rutler (34) in einer Art Fotobox zeigen. In einem weißen Pelzmantel kniete sich Christina vor ihren Verlobten und riss den Mund weit auf – so dass die Pose stark an eine Oralsex-Simulation erinnerte.

Instagram / xtina Christina Aguilera, Sängerin

Jordan Strauss/Getty Images for Bethesda Christina Aguilera und Matthew Rutler

Instagram / xtina Christina Aguilera im Dezember 2019

