Ob sich Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (4) schon auf ihren ersten weihnachtlichen Kirchenbesuch freuen? Bei den britischen Royals stehen zu Christmas nicht nur besinnliche Stunden im Palast an – sondern auch der traditionelle Besuch des Gottesdienstes in Sandringham. In den vergangenen Jahren nahmen daran nur die Erwachsenen und ihre älteren Kinder teil. Doch ab jetzt werden noch hellere Kinderstimmen beim Gesang während der Messe erklingen: Die beiden Mini-Royals George und Charlotte dürfen zum ersten Mal dabei sein!

Wie The Sun berichtet, sollen die beiden Krönchen-Kinder am 25. Dezember zum ersten Mal mit ihren Eltern Prinz William (37) und Herzogin Kate (37), sowie mit der Queen (93) und der übrigen Großfamilie zum Gottesdienst dürfen. Allein ihr Gang zur Kirche wird schon für Aufsehen sorgen: "Das ist das Bild, das alle Fans sehen wollen. Der Spaziergang zur Kapelle ist ein Ritual. Kate und Williams finden, dass George und Charlotte jetzt alt genug sind, um dabei zu sein!", erklärte ein Insider und ergänzte: "Das wird so süß aussehen!"

Allerdings wird gemunkelt, dass die weihnachtliche Kirchen-Premiere der beiden auch den Fokus der Öffentlichkeit von Prinz Andrew (59) weglenken soll. Nach dessen skandalösen Verwicklungen in das Prostitutions-Netzwerk von Jeffrey Epstein (✝66), dürften während des weihnachtlichen Marsches nämlich alle Augen auf den 59-Jährigen gerichtet sein. Womöglich aber weniger, wenn auch George und Charlotte dabei sind: "Das wird die positive Zukunft der königlichen Familie nach all dem Ärger unterstreichen", gab der Informant dazu an.

