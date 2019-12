Für das große Finale von Hochzeit auf den ersten Blick hatte sich Cindy (31) noch einmal richtig in Schale geworfen. Und zu ihrem Aussehen gehören eigentlich auch die blonden Locken, quasi ein Markenzeichen der Berlinerin. Ob beim Jawort, während der Flitterwochen oder in der Zeit danach – sie trug ihr Haar bisher immer gewellt. Doch anlässlich des Showdowns des Sozialexperiments überraschte Cindy mit einem ganz neuen Look: Sie hatte ihre sonst so wilde Mähne geglättet.

Für das alles entscheidende Gespräch mit den Experten Beate Quinn, Dr. Sandra Köhldorfer (38) und Markus Ernst warf sich die 31-Jährige in ein sexy Abendkleid mit hohem Beinschlitz. Aber der eigentliche Blickfang war wohl ihr glattes Haar, das sie zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden hatte. Und bei diesem schönen Anblick war es wohl auch kein Wunder, dass ihr Mann Alex im Finale vor ihr auf die Knie ging und ihr einen Heiratsantrag machte.

Auch Cindys Fans waren von ihrem Style mehr als begeistert. Auf ihrem Instagram-Account hatte sie ein Spiegel-Selfie gepostet und in den Kommentaren hagelte es Komplimente. "Wunderschön, die glatten Haare", schwärmte eine Userin und war mit dieser Meinung nicht allein. Wie gefiel euch Cindys Look im Finale? Stimmt ab!

Instagram / alex.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Alexander und Cindy

Sat.1 Cindy beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale

Sat.1 Cindy und Alex bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2019

