Was für eine freudige Überraschung! Sechs Paare wagten in der sechsten Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick das Experiment, eine völlig fremde Person zu ehelichen. Dabei garantierten ihnen die Experten Dr. Sandra Köhldorfer (38), Beate Quinn und Markus Ernst, dass sie für die jeweiligen Partner das perfekte Match gefunden haben. Bei den meisten Couples schien die Chemie wirklich zu stimmen. So entschieden sich am Finaltag vier Pärchen dazu, weiterhin verheiratet zu bleiben. Bei zwei Ehepaaren kam es sogar noch besser: Cindy (31) und Samantha bekamen von ihren Männern obendrauf einen richtigen Heiratsantrag!

Nachdem die Steuerfachangestellte und Serkan sich beide dazu entschlossen hatten, weiterhin miteinander verheiratet zu bleiben, holte der 36-Jährige plötzlich einen Strauß Rosen hinter dem Sofa hervor und ging vor seiner Frau auf die Knie und begann: "Ich wusste vom ersten Augenblick an, dass du meine Traumfrau bist. Deswegen will ich dich fragen: Willst du mich heiraten?" Während die 32-Jährige bei der Trauung noch mit dem Jawort gezögert hatte, stand ihr Entschluss dieses Mal bereits fest. Ohne lange zu zögern, antwortete sie freudestrahlend mit: "Ja!"

Doch das sollte nicht der einzige Antrag des Tages gewesen sein! Auch Alexander, der von seiner Herzdame aufgrund ihrer Bachelor-Vergangenheit die letzte Rose – und zwar in Gold – überreicht bekam, hatte eine kleine Überraschung für die Berlinerin in petto. "Vor vielen Wochen haben wir uns das erste Mal das Jawort gegeben und ich misse keine Stunde. Seitdem bist du jemand ganz, ganz wichtiges für mich. Deswegen wollte ich dich fragen, ob du weiterhin...", begann der Account-Manager seine Ansprache und holte einen Ring aus seiner Hosentasche. Doch die Marine-Soldatin ließ ihn nicht ausreden und antwortete wie aus der Pistole geschossen: "Ja, ja – für immer!"

