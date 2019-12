Dieser Film lockte unzählige Besucher in die Kinos! Die Rede ist von dem epischen Werk Joker. In der Origin-Story des Batman-Gegners ist Joaquin Phoenix (45) in der Hauptrolle zu sehen und die Schlagzeilen über dessen schauspielerische Leistung könnten für den Hype um Action-Streifen gesorgt haben. Zwar polarisierte der Blockbuster gewaltig, doch die Einnahmen dürften die Macher freuen: "Joker" ist der erfolgreichste und beste Film 2019!

Mit über einer Milliarde Dollar innerhalb der ersten sechs Wochen sind eines der schlagkräftigsten Argumente für das Projekt von "Hangover"-Regisseur Todd Philips. Das Filmportal IMDb stufte "Joker" nun als tollsten Spielfilm des Jahres ein. Bei diesem Ranking ließen die Verantwortlichen der Story des erfolglosen Tagelöhners Arthur Fleck diverse andere Hochkaräter hinter sich: "Once Upon A Time In Hollywood" landete auf Platz zwei, "Avengers: Endgame" auf drei und Captain Marvel auf vier.

Diese Ehrung dürfte jedoch nur der Anfang einer langen Liste an Auszeichnungen werden. Jetzt wurde der Streifen bereits in einigen Kategorien bei den Golden Globe-Awards nominiert. Der Preis gilt als gutes Omen für die darauffolgenden Oscar-Nominierungen. Besonders Joaquin gilt als heißer Anwärter auf einen Goldmann als "Bester Hauptdarsteller".

