Großer Fieber-Schreck bei Jenefer Riilis Sohn Milan! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Liebster, Jenefers Ex-Kollege Matthias Höhn (23), halten ihre große Online-Community immer wieder mit süßen Schnappschüssen aus ihrem Familienalltag auf dem Laufenden. Doch aktuell geht es ihrem gemeinsamen Nachwuchs alles andere als gut. Wie Jenefer ihren Fans verriet, musste ihr Sohnemann nun sogar ins Krankenhaus.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Influencerin jetzt einen längeren Text, in dem sie ihren Fans die momentane Situation schilderte. "Wir haben auch heute wieder Stunden in der nächsten Klinik verbracht. Sein Antibiotikum war anscheinend falsch dosiert und sein Top-Fieber-Wert war heute 40,7", heißt es in dem Social-Media-Statement. Weiter berichtete Jenefer darin, dass Milan am Morgen nicht einmal richtig seine Augen öffnen konnte, da diese vereitert waren: "Wir haben erstmal 15 Minuten gespült, damit er was sehen konnte."

Mittlerweile ist der kränkelnde Sprössling aber wieder zu Hause. "Er hat jetzt eine neue Dosierung und Augentropfen, also auf ein neues Daumendrücken", erklärte Jenefer. Jetzt wird sie ihr Söhnchen wohl erst mal wieder aufpäppeln.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit Sohn Milan

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit Söhnchen Milan 2019 in Dubai

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit Sohn Milan

