Aurelio Savina (41) steckt immer wieder voller Überraschungen! Vor wenigen Wochen suchte der Ex-Bachelorette-Kandidat beim paradiesischen Kuppelshow-Ableger Bachelor in Paradise seine große Liebe. Anfangs sah es sogar so aus, dass er in Samantha Justus (30) die Frau fürs Leben gefunden hat. Doch nachdem sie sich öfter vor laufender Kamera gezofft hatten, entschied er sich für einen heimlichen Abgang. Nun überrascht er seine weiblichen Fans und veröffentlicht ein Buch!

Wie der 41-Jährige kürzlich via Instagram bekannt gab, darf sich die Frauenwelt auf das Buch "Die Leichtigkeit deines Seins" freuen, welches er noch vor Weihnachten über seine neue Homepage gratis zur Verfügung stellen wird. Dazu erklärte er: "Ich bin stolz darauf, weil ich alles, was ich jemals einer Frau sagen wollte, auch oft gesagt habe, aber leider nicht jeder persönlich sagen kann, auf Papier bringen konnte." Mit dem Manuskript wolle er mit den Damen seinen Erfahrungsschatz teilen und ihnen ein "besseres oder leichteres Leben ermöglichen".

Bei Aurelios Community kommt das Geschenk jetzt schon super an. Auch einige Prominente mischten sich unter den Kommentatoren der Ankündigung. "Hört sich spannend an, mein Lieber", meldete sich Rafi Rachek (29) zu Wort. Auch von Leonard Freier (34) gab es ein paar charmante Zeilen für "den Mann Aurelio", so wie sich das Model selbst nennt. "Träume soll man sich erfüllen – und du hast es getan. Mein Respekt!", ließ er ihn wissen.

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina, Reality-Star

ActionPress Aurelio Savina und Alina Batta auf der "Giulia - Song Release Party" von Aurelio Savina in Berlin

Instagram / aurelio_savina_ TV-Darsteller Aurelio Savina

