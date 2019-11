Bei diesem Pärchen sollte es einfach nicht sein: Seit Aurelio Savina (41) die Strandvilla von Bachelor in Paradise bezogen hat, steht er auf die ehemalige Bachelor-Kandidatin Samanthas Justus (29). Doch ein Gespräch in Folge drei entzweite die beiden – Grund: Aurelios Schmuddel-Filmchen! Dennoch gab der Charmeur seiner Auserwählten die Rose. In der heutigen Episode soll aber alles ganz anders kommen: Sam verpasst Aurelio einen Korb, woraufhin er die Show freiwillig verlässt!

Am Tag nach der Nacht der Rosen herrscht eisige Stimmung zwischen den beiden Flirtwilligen. Die Mutter eines Sohnes ist alles über den Kopf gewachsen. Im Gespräch mit den anderen Mädels platzt es aus ihr heraus: "Ich weiß gar nicht, wie ich in so einer Situation landen konnte. Wir sind doch nicht auf einem türkischen Basar, ich wurde doch nicht gekauft." Auch der 41-Jährige ist mit der Situation überfordert, will er Sam doch nur in seiner Nähe haben. In einem Zweiergespräch macht die Blondine dem Tattooliebhaber dann ein für alle Mal deutlich, dass ihr alles zu viel ist – woraufhin Aurelio folgenschwere Konsequenzen zieht.

"Genau dieser Moment, wo sie mich abblockte, habe ich verstanden, dass es für uns beide an dieser Stelle keinen Weg mehr gibt", resümiert der einstige Bachelorette-Boy die gesamte Situation. Er fühle sich einfach unwohl und zerrissen. "Fakt ist, dass ich Sam nicht bekomme, dementsprechend keine andere Frau haben möchte. Das bedeutet, dass ich im Paradies nichts mehr zu suchen habe", kündigt der Muskelmann seinen Abschied an.

TVNOW Samantha Justus, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Instagram / samantha_justus Samantha Justus, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

