Vor ein paar Tagen wurde das Geheimnis um Ariel Winters (21) Flirt endlich gelüftet: Bei dem Hottie, mit dem die Modern Family-Hauptdarstellerin in den vergangenen Wochen mehrfach vertraut gesichtet wurde, handelt es sich um ihren Schauspielkollegen Luke Benward. Doch wann genau haben die beiden sich eigentlich kennengelernt? Schließlich ist die Beauty noch nicht lange von ihrem Langzeitfreund Levi Meaden (32) getrennt. Nun wurden einige Details zu Ariel und Lukes Liebelei enthüllt!

"Ariel ist bereits seit Jahren mit Luke befreundet – hat ihn aber lange Zeit nur als Freund betrachtet und nie damit gerechnet, dass sie einmal Gefühle für ihn entwickeln würde", verriet ein Insider aus dem Umfeld der 21-Jährigen jetzt gegenüber Hollywood Life. "Aber nach der Trennung von Levi war Luke für Ariel da und sie konnte sich auf seine Unterstützung verlassen." Während dieser Zeit hätten sich die Dinge zwischen ihnen verändert. "Keiner der beiden hat es erwartet, es ist einfach passiert."

Der Vertraute will außerdem wissen, was die Alex-Dunphy-Darstellerin besonders an dem "Ravenswood"-Star schätzt: "Ariel freut sich, dass Luke für frischen Wind sorgt. Sie findet ihn sehr faszinierend und einzigartig und hat in ihm jemanden gefunden, der ihr das Gefühl gibt, eine vollständige Person zu sein." Fürs Erste sei Ariel zufrieden, wie die Dinge laufen – und würde einfach schauen, wie es sich entwickelt.

Getty Images Ariel Winter und Luke Benward

Anzeige

P&P / MEGA Ariel Winter und Luke Benward im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Alexander Morales, Ariel Winter und Luke Benward im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de