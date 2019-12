Gary Beadle (31) und seine Verlobte Emma McVey sind frischgebackene Zweifach-Eltern! Im Juni verkündete der Geordie Shore-Darsteller, dass er und seine Partnerin knapp ein Jahr nach der Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes Chester erneut Nachwuchs erwarten. Am frühen Montagmorgen konnte sich das Paar nun über ein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk freuen: Emma brachte ein gesundes Mädchen zur Welt – und beschert damit ihrem Gaz, wie der Reality-Star kurz genannt wird, das beste Christmas-Präsent überhaupt.

In seiner Instagram-Story meldete sich Gaz am Montagmorgen ganz aufgeregt aus dem Krankenhaus und teilte seinen Fans mit, dass Emma bereits in den Wehen liege. "Wir werden in den nächsten Stunden Eltern einer Tochter sein", freute sich der Reality-TV-Star. Nur zwei Stunden später gab es dann das emotionale Update: "Weihnachten kam dieses Jahr früher, was für eine unglaubliche Nacht", schrieb der Brite und gab damit die Geburt seines zweiten Kindes bekannt.

Auch die frischgebackene Mama meldete sich nach der Entbindung bei ihrer Community. In ihrer Story teilte sie ein Foto von ihrem schlafenden Verlobten – ihr Kommentar: "Du warst wundervoll und mein Fels in der Brandung. Nachdem ich ihn gezwungen habe, hat er sich jetzt endlich hingelegt, um sich ein wenig auszuruhen." Ihr Erstgeborener sei bei seinem Großvater, bis der Trubel vorüber sei. Und ihrem kleinen Mädchen gehe es großartig.

