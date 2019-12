Schwere Anschuldigungen gegen Prinz Andrew (59)! Der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. (93) hatte über Jahre ein freundschaftliches Verhältnis zu dem umstrittenen Unternehmer Jeffrey Epstein (✝66). Gegen den im Gefängnis in der Untersuchungshaft verstorbenen US-Amerikaner laufen derzeit mehrere Verfahren wegen Vergewaltigung Minderjähriger und dem Betreiben eins Prostitutionsrings. Bisher bestreitet der 8. der britischen Thronfolge, von den Aktivitäten seines Freundes gewusst zu haben. Doch jetzt wurde bekannt, dass Epstein den Prinzen offensichtlich auch als Lockvogel für die Verführung Minderjähriger benutzte. Wieweit der Prinz davon gewußt haben könnte, ist völlig offen.

Wie The Sunday Times berichtet, meldete sich im November eine Frau mit einer Klage bei einem New Yorker Gericht. Sie behauptet, 2004 von Epsteins Team bei einem Schulausflug in die Millionenmetropole umgarnt worden zu sein. Zwei Wochen später sei die damals 15-Jährige von dem Milliardär auf seinem Anwesen in New Mexiko vergewaltigt worden. Der Angeklagte wollte sie anschließend zu einem weiteren Treffen überreden und benutzte dabei den Prinzen als Lockvogel: Ihr wurde versprochen, den Blaublüter auf der der Karibikinsel Little St. Thomas treffen zu können. Aus Angst habe das vermeintliche Opfer, das anonym bleiben möchte, dieses Angebot aber ausgeschlagen.

Gegen Andrew selbst laufen ebenfalls Verfahren: Er soll 2001 eine damals 17-Jährige mißbraucht haben. Wegen des großen medialen Wirbels, sah sich der 59-Jährige gezwungen, vorerst von allen seinen royalen Ämtern zurückzutreten. Außerdem wurde die Feier seines runden Geburtstages im kommenden Jahr von einem große Fest auf ein kleines Familienessen herabgestuft. Das Königshaus hofft, so Schaden von der Monarchie abhalten zu können.

Splash News Jeffrey Epstein, US-Milliardär

ActionPress / CapitalPictures Jeffrey Epstein im Jahr 2019

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Andrew

