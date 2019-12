Hat Greta Thunberg hier etwa eine wesentliche Kleinigkeit verschwiegen? Auf ihrem Heimweg vom Umweltgipfel in Madrid zurück nach Stockholm, fuhr die Klimaaktivistin umweltbewußt mit dem Zug – unter anderem mit der Deutschen Bahn – und fühlte sich enttäuscht: Wie ein kommentiertes Bild von ihr zeigt, musste Greta in einem überfüllten Zug auf dem Boden Platz nehmen. Doch das soll so nicht ganz der Wahrheit entsprechen – jetzt meldete sich das Bahnunternehmen selbst zu Wort!

"Wir haben uns gefreut, dass du mit uns im ICE 74 unterwegs warst", bedankte sich der Konzern jetzt via Twitter. Anschließend fügten die Bahnbetreiber hinzu: "Noch schöner wäre es gewesen, wenn Du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der ersten Klasse betreut worden bist." Musste die engagierte Schwedin offensichtlich doch nicht auf einen Sitzplatz verzichten?

Greta blieb trotz der klaren Ansage der Bahn bei ihrer vorherigen Aussage! Die Jugendliche beteuerte, dass sie in der Tat auf der Strecke "in zwei verschiedenen Zügen auf dem Boden gesessen" habe – doch die "Fridays for Future"-Gründerin sieht die Sache gelassen "Überfüllte Züge sind ein gutes Zeichen, weil die Nachfrage hoch ist!"antwortet sie auf ihrem Twitter-Account mit Blick auf die Umwelt.

Instagram / gretathunberg Greta Thunberg im Dezember 2019

Anzeige

Splash Greta Thunberg, Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Greta Thunberg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de