Bei welchem Hochzeit auf den ersten Blick-Paar ist aus Wissenschaft Liebe geworden? Am Sonntag flimmerte das spannende Finale der sechsten Staffel über die Mattscheiben. Psycholanalytikerin Dr. Sandra Köhldorfer (38), Sexualtherapeutin Beate Quinn und Matching-Profi Markus Ernst stellten den sechs Paaren die alles entscheidende Frage: "Wollen Sie die Ehe oder wollen Sie die Scheidung?" Promiflash fasst zusammen: Das ist aus den verheirateten Singles geworden!

Cindy und Alex

Die einstige Der Bachelor-Kandidatin Cindy (31) und der Ex-"First Dates"-Teilnehmer Alex waren das erste Paar, das bei der allerersten Begegnung auf dem Standesamt "Ja" gesagt hat. Sie waren auf Anhieb verzaubert voneinander. Die dunklen Wolken, die kurzzeitig in den Flitterwochen auf Bali aufgezogen sind, gehören längst der Vergangenheit an: Cindy und Alex haben sich für eine gemeinsame Zukunft entschieden! Doch nicht nur das: Der sportliche Schnuckel ging in der vergangenen Sendung sogar vor seiner Herzdame auf die Knie und fragte sie, ob sie ihn noch einmal heiraten wolle – Cindy antwortete abermals mit "Ja".

Melissa und Philipp

Bei Melissa und Philipp lief eigentlich immer alles wie geschmiert: Die beiden Hamburger waren von Anfang an überglücklich miteinander und öffneten schnell ihre Herzen füreinander. Kurz vor der großen Entscheidung drohte die Harmonie allerdings zu kippen: Statistik-Fan Philipp fehlten die Zahlen und Fakten des Experiments. "Wir geben keine Statistiken raus, sie erleben ihre Frau und das ist viel wichtiger", stellte Markus Ernst klar. Am Ende zählte für den 32-Jährigen aber doch nur die Liebe: Die beiden Fitness-Liebhaber wählten die Ehe und flüsterten sich anschließend ein "Ich liebe dich" ins Ohr.

Nicole und David

Nicole und David sind das Vorzeige-Paar des Sozialexperiments. Die Blondine und der Blondschopf konnten anfänglich keine Gefühle füreinander entwickeln, baten zwischenzeitlich sogar die Experten um Rat. Die beiden kämpften sich aber durch – und verliebten sich am Ende doch ineinander. Ihre Wahl fiel ebenfalls auf die Ehe! "Wenn ich die Unterstützung nicht von außen bekommen hätte, dann hätte das nicht geklappt. Ich glaube, alleine hätten wir die Kurve nicht bekommen", bedankte sich der 27-Jährige bei den Profis.

Jessica und Marc

Bei Jessi und Marc, deren großer Tag einer absoluten Traumhochzeit glich, war die Antwort bereits abzusehen: Die beiden hatten das Experiment bereits während des Honeymoons in Südafrika abgebrochen und entschieden sich somit für die Scheidung. Dennoch kamen neue Fakten ans Licht, die das Ehe-Aus der beiden erklärten. "Ich habe vor der Hochzeit jemanden kennengelernt", gestand die Friseurin mit ernster Miene. Marc war schockiert und will erst einmal keinen Kontakt mehr zu seiner Noch-Ehefrau.

Christina und Marcel

Christina und Marcel waren im Streit auseinandergegangen – sie hatten immer wieder mit Kommunikationsproblemen zu kämpfen. Aber haben sie noch einmal die Kurve bekommen? Nein! Christina entschied sich für die Scheidung, schrieb dem Hutträger aber einen Brief, in dem sie sich erklärte. Marcel fasste die Zeilen keinesfalls gut auf: "Für mich sind da persönlich viele Angriffe drin. Es ist nur ein Hin-und Herspiel von du, du, du", meinte er. Im Gegensatz zu seiner Frau hätte der 30-Jährige der Beziehung noch eine Chance gegeben, blieb am Ende aber enttäuscht zurück.

Samantha und Serkan

Samantha und Serkan bilden das Schlusslicht – und wohl das überraschendste Duo der gesamten Staffel. Der Grund: Sam hatte vor dem Jawort kalte Füße bekommen und ließ Serkan gehörig zappeln. Die zwei näherten sich aber blitzschnell an und entwickelten Gefühle füreinander. Statt sich nur für die Ehe zu entscheiden, überraschte Serkan seine Liebste mit der Frage aller Fragen. "Ich wusste von Anfang an, dass du meine Traumfrau bist, deswegen will ich dich fragen: Willst du mich heiraten?", lauteten seine Worte, während er der Blondine einen Strauß Rosen entgegenstreckte. Sam nahm den Antrag an.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander nach ihrem Jawort bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Melissa und Philipp bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

SAT.1 / Max Beutler David und Nicole bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick", 2019

Anzeige

SAT.1 / Christoph Assmann Collage: Marc und Jessica, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2019

SAT.1 / Christoph Assmann Collage: Christina und Marcel, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2019

Sat.1 / Christoph Assmann Samantha und Serkan in "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 / Stefan Hobmaier Die Beziehungsexperten Markus Ernst, Dr. Sandra Köhldorfer und Beate Quinn



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de