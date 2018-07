Da kann Mama wirklich stolz sein! Emme Maribel Muñiz (10), Tochter von Pop-Ikone Jennifer Lopez (48) und deren Ex-Mann Marc Anthony (49), ist mit ihren zehn Jahren gerade ganz schön auf Erfolgskurs. Am Donnerstag berichtete J.Lo im Netz darüber, dass ihre Kleine eine Idee für ein Buch gehabt haben soll – und ihre ersten Schritte auf dem Weg zur Schriftstellerin machte Emme bereits: Mutter und Tochter statteten jetzt einigen Buchverlagen einen Besuch ab!

"Es ist ein sehr besonderer Tag! Emme und ich sind auf dem Weg zu unserem allerersten Treffen mit Verlegern, weil sie eine Idee für ein Buch hatte", schwärmte Jennifer vor einigen Tagen stolz in ihrer Instagram-Story. Einerseits scheinen sich die beiden unglaublich darüber zu freuen, andererseits wirken sie in dem kurzen Clip auch ein wenig nervös. "Wir sind wirklich aufgeregt", gestand J.Lo denn auch abschließend in ihrem Post und ergänzte: "Wir haben heute drei Termine!"

Doch nicht nur über die Story machte sich Emme offenbar schon Gedanken, auch für das Buchcover hatte sie bereits eine Idee. Dieses zeigte die Kleine stolz in die Kamera, zu lesen ist darauf der Arbeitstitel: "Lord Help Me" (zu Deutsch: Gott, hilf mir). Als Autorin ist die Zehnjährige mit ihrem vollständigen Namen angegeben.

